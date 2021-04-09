Konya'da düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakta şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34), kazanın yaşandığı gün annesi Nuray Gençcelep'in kendisini izlemeye gelmesini istemediği ortaya çıktı. Şehidin babası Mehmet Gençcelep, "Eşim, kaza günü oğlumun uçuşunu izlemek istemiş. Ama oğlum 'yok anne, bugün gelme' demiş. Sanki anlamış gibi olacakları" dedi.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçak, çarşamba günü eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilot memleketi Trabzon'un Bulak Mahallesi'nde dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
ANNESİNİN İZLEMESİNİ İSTEMEMİŞ
Kazadan 10 gün önce Konya'ya oğlunu ve ailesini ziyarete giden Nuray Gençcelep'in, acı olayın yaşandığı gün şehit oğlu Burak Gençcelep'i izlemek için 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na gitmek istediği ortaya çıktı. Ancak Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in, annesinden o gün uçuşunu izlemeye gelmesini istemediği belirtildi.