SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Muhtarlar için yeni düzenleme geliyor: Yerel seçimlerden ayrılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman büyük önem verdiği, maaş başta olmak üzere sosyal haklarına dönük bir çok uygulamaya imza attığı muhtarlar için bir düzenleme daha yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile muhtarların görev ve yetkileri arttırılıp, seçimleri de yeniden düzenleniyor. Kadına yönelik şiddet ve hayvanlara eziyetle mücadelenin kapsamına muhtarlar da dahil ediliyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı değişiklikte öne çıkanlar şöyle:
50 BİN MUHTARLIK
Türkiye genelinde halen 18 bin 236 köy, 32 bin 58 mahalle muhtarlığı bulunuyor. Türkiye'de şu anda nüfusun yüzde 93'e yakın bölümü şehirlerde, yüzde 7,2'lik bölümü ise köy ve beldelerde yaşıyor.
SEÇİM KURULLARINA BAŞVURU
Muhtarlık için aday olmak isteyenler il, ilçe seçim kurullarına başvuru yapacak. Mevcut sistemde adaylık başvurusu sistemi bulunmuyor.
SUÇLULAR MUHTAR OLAMAYACAK
Muhtar adaylarında da seçimle gelinen görevlerdekilerde aranan özelliklerin bulunup bulunulmadığına bakılacak. Her muhtarlık seçimi sonrasında çok sayıda muhtar sabıkalı, toplumun vicdanını rahatsız edecek suçları işlemiş kişiler olarak çıkabiliyor. Yapılan düzenleme bunu önlemeyi hedefliyor.
BİRLEŞİK OY PUSULASI
Muhtarlık için de birleşik oy pusulası bastırılacak. Mevcut sistemde her aday kendi adına pusula bastırıp sandıklara bırakıyordu.