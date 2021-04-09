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    • 09.04.2021 11:32
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    SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Muhtarlar için yeni düzenleme geliyor: Yerel seçimlerden ayrılıyor!

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın her zaman büyük önem verdiği, maaş başta olmak üzere sosyal haklarına dönük bir çok uygulamaya imza attığı muhtarlar için bir düzenleme daha geliyor. Muhtarların seçilmesinden özlük haklarına kadar birçok konuda düzenlemeye gidiliyor. AK Parti, yapılacak bir Anayasa değişikliği ile yerel seçimler ve muhtarlık seçimlerinin ayrılmasını istiyor.

    Muhtarlar için yeni düzenleme!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman büyük önem verdiği, maaş başta olmak üzere sosyal haklarına dönük bir çok uygulamaya imza attığı muhtarlar için bir düzenleme daha yolda. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile muhtarların görev ve yetkileri arttırılıp, seçimleri de yeniden düzenleniyor. Kadına yönelik şiddet ve hayvanlara eziyetle mücadelenin kapsamına muhtarlar da dahil ediliyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı değişiklikte öne çıkanlar şöyle:



    50 BİN MUHTARLIK
    Türkiye genelinde halen 18 bin 236 köy, 32 bin 58 mahalle muhtarlığı bulunuyor. Türkiye'de şu anda nüfusun yüzde 93'e yakın bölümü şehirlerde, yüzde 7,2'lik bölümü ise köy ve beldelerde yaşıyor.

    SEÇİM KURULLARINA BAŞVURU
    Muhtarlık için aday olmak isteyenler il, ilçe seçim kurullarına başvuru yapacak. Mevcut sistemde adaylık başvurusu sistemi bulunmuyor.



    SUÇLULAR MUHTAR OLAMAYACAK
    Muhtar adaylarında da seçimle gelinen görevlerdekilerde aranan özelliklerin bulunup bulunulmadığına bakılacak. Her muhtarlık seçimi sonrasında çok sayıda muhtar sabıkalı, toplumun vicdanını rahatsız edecek suçları işlemiş kişiler olarak çıkabiliyor. Yapılan düzenleme bunu önlemeyi hedefliyor.

    BİRLEŞİK OY PUSULASI
    Muhtarlık için de birleşik oy pusulası bastırılacak. Mevcut sistemde her aday kendi adına pusula bastırıp sandıklara bırakıyordu.



        HAZİRAN'DA SEÇİM
        AK Parti, yapılacak bir Anayasa değişikliği ile yerel seçimler ve muhtarlık seçimlerinin ayrılmasını istiyor.

        Hazırlanan metin de muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılıp 5 yılda bir haziran ayında yapılmasını öngörüyor.



        SEÇİM GÖÇÜNE ÖNLEM
        İkametini 3 ay önce ilgili seçim çevresine taşıyanlar oy kullanabilecek. Yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden yüz binlerce vatandaş ikametini memleketine taşıyor. Bunun önüne geçilmesi için düzenleme yapılıyor.



        MUHTARLARA DOĞUM VE YILLIK İZİN
        Muhtarlar yılda bir ay izin yapabilecek. Kadın muhtarlar da 16 haftalık annelik iznini kullanabilecek.

        ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE
        Köy ve mahalle muhtarlarının görev ve yetkileri arttırılıyor. Kadına yönelik şiddetin, hayvanlara eziyet ve işkencenin önüne geçilmesi konularında da görev verilecek. Bunlarla mücadele için ilgili kurumlar ile işbirliği yapacaklar.



        KAMU GÜVENLİĞİ
        Sabah'ın haberine göre, muhtarlar köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanması için mülki idare amirlerine bildirimde bulunacak. Köyde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, meslek becerileri kazandırılması, gençlik, spor, kültür, sanat alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapacak.

        MUHTARLARA EĞİTİM
        Muhtarların koordinasyonunu vali yapacak. Muhtarlar seçildikten sonra İçişleri Bakanlığa tarafından eğitime alınacak.

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