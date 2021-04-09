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    • 09.04.2021 17:05
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    Son dakika: D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza!

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

    D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza!

    Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan F.Y. idaresindeki 34 EG 544 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan M.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

    Kaza sonrasında kamyonun yolu kapatmasıyla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafikte aksaklık yaşandı. Araçlar, bölgeye sevk edilen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra trafik, polis ekipleri tarafından yeniden kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel Son dakika: D-100 karayolunda trafiği kilitleyen kaza!