Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Djadin Ademovski kimdir?

OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa operasyon yapıldı.