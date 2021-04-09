Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Djadin Ademovski kimdir? Sedat Peker ve grubuna yönelik başlatılan operasyonun ardından Sedat Peker kimdir tutuklandı mı sorusu gündem oldu. Düzenlenen operasyonun ardından Djadin Ademovski ismi de gündem oldu. Peki Djadin Ademovski kimdir? Sedat Peker tutuklandı mı?
OPERASYON BAŞLATILDI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa operasyon yapıldı.
Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peker'in Kuzey Makedonya'da yaşadığı ve Peker'in ülkeye girişiyle ilgili usulsüzlüklerin olduğu haberleri gündeme gelmişti.
Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.