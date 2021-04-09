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    • 09.04.2021 16:55
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    tutuklandı mı? Sedat Peker kimdir?

    tutuklandı mı? İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen Sedat Peker ve grubuna yönelik sabah saatlerinde büyük operasyon başlatıldı. Bu gelişmenin ardından ismi de gündemde yer aldı. Peki ? mı?

    takvim.com.tr
    Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Djadin Ademovski kimdir?

    Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Djadin Ademovski kimdir? Sedat Peker ve grubuna yönelik başlatılan operasyonun ardından Sedat Peker kimdir tutuklandı mı sorusu gündem oldu. Düzenlenen operasyonun ardından Djadin Ademovski ismi de gündem oldu. Peki Djadin Ademovski kimdir? Sedat Peker tutuklandı mı?

    OPERASYON BAŞLATILDI

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

    Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa operasyon yapıldı.

    Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peker'in Kuzey Makedonya'da yaşadığı ve Peker'in ülkeye girişiyle ilgili usulsüzlüklerin olduğu haberleri gündeme gelmişti.

    Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.

        DJADİN ADEMOVSKİ KİMDİR?

        Makedonya İçişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan bir açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren polislerin tutuklandığı belirtildi.

        Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı. Basına yansıyan belgelerde, Sedat Peker adına düzenlendiği iddia edilen sahte kimlikte Djadin Ademovski ismi dikkatlerden kaçmadı. Peker'in Makedonya'da Djadin Ademovski adını kullandığı öne sürüldü.

        Sedat Peker'in operasyonu önceden haber aldığı ve kaçtığı iddiaları da basında yer aldı. Makedonya Cumhuriyeti'nden kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgâhını kötüye kullanması nedeniyle sınır dışı edilen Peker'in, Kosova'ya sığındığı ortaya çıkmıştı.

        Peker, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Karadağ'a gitmişti. Ancak bu ülkede 2021 yılında oturumu yenilenmediği için Kosova, Makedonya ve Karadağ arasında mekik dokuduğu iddia ediliyordu.
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