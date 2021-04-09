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    • 09.04.2021 09:25
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    SON DAKİKA: 'da FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    AA
    FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19'u muvazzaf 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

    Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


    EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, 33 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına operasyon