İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın FETÖ'nün tetikçilerini savunduğu ortaya çıktı.
Yaptığı yalan açıklamalar ve kızının sık sık karıştığı skandallarla gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bu kez terör örgütü savunuculuğuna soyunmasıyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK propagandası yapmaktan yargılanacak olan Melis Alphan'a destek çıkan Türkkan'ın 2014 yılında da FETÖ'nün tetikçileri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'yı cansiparene savunduğu ortaya çıktı.
FETÖ'NÜN KANALINDA FETÖ'CÜLERE KALKAN OLMUŞ
Türkkan FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarından yaklaşık 1 yıl sonra örgütün yayın organlarından Bugün TV'de FETÖ'cülere adeta kalkan olduğu görüldü.
"DUMANLI VE KARACA'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"
Türkkan'ın ortaya çıkan görüntülerde FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve yine örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan 'terörist çıkmayacağı'nı söylediği görülüyor.