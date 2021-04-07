"ONLAR TERÖRİSTSE BEN BAŞ TERÖRİSTİM"

Türkkan FETÖ'cüleri şu sözlerle savundu:

Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben baş terörist olamaya hazırım. Benim ismim Lütfü Türkkan! Ekrem Dumanlı'dan, Hidayet Karaca'dan terörist çıkartamazsınız. Terörist çıkmaz bunlardan. Bunu yediremezsiniz, millette yemez bunu."



Ekrem Dumanlı