



1.273 FETÖ'CÜYE KREDİ

İddianamenin devamında MASAK ve BDDK raporunda Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından yurtdışında bulunan kuruluşlara Türkiye'de potansiyel vergi kimlik numarası almak suretiyle kredi verildiği, kredi verilen kuruluşların tamamının FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kuruluşlar olduğu, bahse konu kredilerle Türkiye'de yerleşik bin 273 gerçek ve 34 tüzel kişi tarafından kuruluşların hesabına paraların yatırıldığı belirtildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

2015'TE DEVREDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 4 Şubat 2015 tarihinde yönetiminini devraldığı Bank Asya'nın tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar vermişti. TMSF 2016'da bankanın kapatılmasına karar vermişti. 2017 yılında ise Bankacılık Kanunu'nun 106. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında Bank Asya'nın iflas tasfiyesine başlanılmıştı. Terör örgütü FETÖ'nün müflis bankanın krediler yoluyla içini boşalttığı da yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştı.