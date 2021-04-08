Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarının çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
SAVCILIK MÜSADERESİNİ TALEP ETTİ
Savcılık hazırladığı yeni iddianameyle bankanın müsaderesini (devlet tarafından el koyma) talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 127 sayfalık iddianamede TMSF Hukuk İşleri Daire Başkanlığı da suçtan zarar gören olarak yer alırken, Bank Asya'nın A Grubu hissedarları olan 61 sanıkla ilgili daha önce de iddianame düzenlenip dosyanın karara bağlandığı anlatıldı.
HİSSEDARA DAVA AÇILMIŞTI
Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik 2018'de hazırlanan iddianame sonrası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanık hakkında geçtiğimiz günlerde karar verilmişti. FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ü tutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma 2018'de tamamlanmış, iddianamede şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005'te hisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanın imtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.