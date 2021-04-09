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    • 10.04.2021 00:33
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    Başkan Erdoğan, yöneticileri ve oyuncularını kabul etti!

    Son dakika haberi... Başkan Vahdettin Köşkü'nde yöneticileri ve oyuncularını kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    Başkan Erdoğan voleybolcuları kabul etti

    Başkan Vahdettin Köşkü'nde yöneticileri ve oyuncularını kabul etti.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla 'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli takım içinde ter dökeceği kaydedildi.

    Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri ve oyuncularını kabul etti!