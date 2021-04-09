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    • 09.04.2021 23:54
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    sözleri! 2021 için tıklayınız!

    sözleri! Sevgiliye, eşe, arkadaşa arama motorlarında araştırılıyor. arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 176. yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı günde sosyal medya veya WhatsApp üzerinden gönderilecek polis haftası mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    Polis haftası mesajları sözleri! 2021 En güzel Polis haftası mesajları için tıklayınız!

    Polis haftası mesajları sözleri 2021! En güzel Polis haftası mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Polis haftası mesajları sosyal medya veya WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Sevgiliye, eşe, dosta gönderilecek Polis haftası mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    POLİS HAFTASI MESAJLARI SÖZLERİ!

    Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

    Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

    Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

    Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

    Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

    Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.

    Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

    Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

    Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

    Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

    Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

    Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

    Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

        Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

        Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

        10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

        Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 176. Yaşı kutlu olsun.

        Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında.

        Milletimizin güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan Polis Teşkilatı'mızın 176. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vatanı uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

        Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kutlu olsun. Başta hendeklerde ve 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekatta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.

        Dosta güven, düşmana korku veren Türk Polis Teşkilatı. Daha nice 176 yıllara inşallah..

        Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

        Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

        Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

        Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.
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