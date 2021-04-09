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    • 10.04.2021 00:08
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    İletişim Başkanı : ’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!

    Son dakika heri... İletişim Başkanı terör örgütlerine kucak açan 'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın PKK ve FETÖ'ye kucak açtığını açıkça gösteren bilgilerin yer aldığı videoyu paylaşan Altun, "AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, üyesi 'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadelerine yer verdi.

    Yunanistan'a dokunmanın zamanı geldi!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı terör örgütlerine kucak açan 'a tepki gösterdi.

    Yunanistan'ın geçmişten günümüze terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye verdiği desteği açıkça gözler önüne seren bir video paylaştı.

    "YUNANİSTAN'IN DOKUNULMAZLIĞININ SONA ERME ZAMANI GELMİŞTİR!"
    Yunanistan'ın teröristlere yataklık yaptığını ifade eden Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. "Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    " ÜYESİ 'YE TERÖR EYLEMLERİ PLANLANIYOR"
    Altun paylaştığı videoya şu yorumu ekledi:
    Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor.

    Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yunanistan’ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!