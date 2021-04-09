Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahretin Altun terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'a tepki gösterdi.

Yunanistan'ın geçmişten günümüze terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye verdiği desteği açıkça gözler önüne seren bir video paylaştı.

"YUNANİSTAN'IN DOKUNULMAZLIĞININ SONA ERME ZAMANI GELMİŞTİR!"

Yunanistan'ın teröristlere yataklık yaptığını ifade eden Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. "Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"NATO ÜYESİ TÜRKİYE'YE TERÖR EYLEMLERİ PLANLANIYOR"

Altun paylaştığı videoya şu yorumu ekledi:

Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor.

Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN