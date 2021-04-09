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    • 09.04.2021 13:04
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    : , nasıl yapılır? Tablet almak için son uyarı...

    Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren gelişme Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Uzaktan eğitime katılan öğrenciler için ise ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak. Peki , nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    MEB son dakika ücretsiz tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

    Tablet müracaatı yapmak için müracaatta bulunacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ait sosyal medya hesabından mevzu hakkında açıklamalar yapıldı. Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Uzaktan eğitime devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Açıklamada uzaktan eğitime katılan öğrencilere dağıtılan tablet hakkında bilgilendirmede bulunuldu. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır?

    MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart'tan bu yana içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.

    Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.

    10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı.

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

        Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor.

        Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.

        Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

        Tablet nedir?

        Tablet yani tablet bilgisayar gibi bir işletim sistemine, dokunmatik ekrana sahip mobil cihazlardır. Parmak ve kalem ile kullanılabilirler. Fare ve klavye ile donatılabilirler. Ekran boyutu 7 inç ve üzeridir.

        iOS, Android ve Windows işletim sistemleri tabletlerde bulunan işletim sistemleridir.
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        Haberler Güncel MEB son dakika ücretsiz tablet başvuru: 2. dönem ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Tablet almak için son uyarı...