TİKTOK FENOMENİ DİLAN KOÇ YARDIM İSTEDİ!

Tiktok'ta binlerce takipçisi bulunan Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını duyurduğu bir video paylaştı ve sesinin duyurulması konusunda yardım istedi. Babasının olmadığını söyleyen Tiktok fenomeni Dilan Koç, gözyaşları içerisinde çektiği videoda "Benim babam yok, öldü doğru bana sahip çıkamaz ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.