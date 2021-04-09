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    Mason çırağı de kavgaya daldı! müdürü Prof. Dr. ’e istifa çağrısı

    Masonluk ve lılık baba mirası diyen , müdürü Prof. Dr. ’e, “Yerinde olsam istifayı bir haysiyet meselesi görürdüm’ dedi.

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    Mason çırak kavgaya daldı

    Kendini Mason çırak olarak kabul eden Remzi Sanver Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesi şampiyonluk gerilimiyle ilgili konuştu.



    Galatasaray Lisesi Müdürü Engin'in, "Şampiyonluklar Fenerbahçe'ye verilmeli" sözüne kızan Sanver, şu tepkiyi gösterdi. Hemen istifa etmeli. Canan Karatay'ın her konuda konuşması gibi o da konuşuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 1959 öncesi şampiyonluk kavgası farklı bir boyut kazandı.



    Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, gizlemediği Fenerbahçe kimliğiyle, "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" dedi.

    İSTİFA HAYSİYETLİ OLUR
    Bu sözlere sert tepki gösteren Galatasaray Kulübü, "Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.



        Ardından mason üstad-ı azamı Remzi Sanver de sert konuştu:

        Tanıdığım her Galatasaraylı Vahdettin Engin'in, akademisyenlik kisvesi altında taraftarlık yaptığını düşünüyor. Ben bu konumda olsam istifayı bir haysiyet meselesi görürdüm. Vahdettin Engin tarihçidir ama spor tarihçisi değildir. Ben de 1959 öncesi şampiyonluklara dair görüş beyan ettim ama bu konunun uzmanı olmadığımı beyanla. Aynı Canan Karatay'ın hekim kimliğiyle ihtisası olmayan konularda konuşması gibi. Celal Şengör, dünyanın en önemli jeologlarındandır ama bu kimliği ona toplumsal konulara dair söylediklerinde bir imtiyaz sağlamaz.

        Murat Bardakçı: Galatasaray tarihini Mekteb-i Sultani adıyla Vahdettin yazdı. Boyunuz kadar kitapları var.

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