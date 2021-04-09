Kendini Mason çırak olarak kabul eden Remzi Sanver Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesi şampiyonluk gerilimiyle ilgili konuştu.
Galatasaray Lisesi Müdürü Engin'in, "Şampiyonluklar Fenerbahçe'ye verilmeli" sözüne kızan Sanver, şu tepkiyi gösterdi. Hemen istifa etmeli. Canan Karatay'ın her konuda konuşması gibi o da konuşuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 1959 öncesi şampiyonluk kavgası farklı bir boyut kazandı.
Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, gizlemediği Fenerbahçe kimliğiyle, "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" dedi.
İSTİFA HAYSİYETLİ OLUR
Bu sözlere sert tepki gösteren Galatasaray Kulübü, "Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.