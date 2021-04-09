



Ardından mason üstad-ı azamı Remzi Sanver de sert konuştu:



Tanıdığım her Galatasaraylı Vahdettin Engin'in, akademisyenlik kisvesi altında taraftarlık yaptığını düşünüyor. Ben bu konumda olsam istifayı bir haysiyet meselesi görürdüm. Vahdettin Engin tarihçidir ama spor tarihçisi değildir. Ben de 1959 öncesi şampiyonluklara dair görüş beyan ettim ama bu konunun uzmanı olmadığımı beyanla. Aynı Canan Karatay'ın hekim kimliğiyle ihtisası olmayan konularda konuşması gibi. Celal Şengör, dünyanın en önemli jeologlarındandır ama bu kimliği ona toplumsal konulara dair söylediklerinde bir imtiyaz sağlamaz.



Murat Bardakçı: Galatasaray tarihini Mekteb-i Sultani adıyla Vahdettin yazdı. Boyunuz kadar kitapları var.

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