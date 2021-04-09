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    • 09.04.2021 14:01
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    SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MSB, "Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. bölgesindeki Mehmetçiklerimize bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi. " açıklamasında bulundu.

    DHA
    Taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

    bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi