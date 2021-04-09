SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi pic.twitter.com/TPAUfYn5XU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi.