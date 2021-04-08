Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini değerlendirdikleri röportajları paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan röportajların tamamına, Başkanlığın Youtube hesabından ulaşılabiliyor.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, hayatını kaybeden, hastanede tedavi gören ve iyileşenlerin sayısı açısından Türkiye'deki rakamların, diğer ülkelerle kıyaslandığında gayet iyi olduğunu söyledi.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye'nin salgınla mücadelesinin oldukça etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.