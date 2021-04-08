İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Türkiye'nin iyi eğitimli doktorlara ve hemşirelere sahip güçlü sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardığını dile getirdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi ise Türk hükümeti ve Türk milletinin oldukça olgun ve iyi planlanmış bir biçimde elindeki tüm güçleri kullanarak, Kovid-19'a karşılık verdiğini ifade etti.