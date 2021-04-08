ÖSYM açıkladı! 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi T.C. kimlik ile sorgulama ekranı: YDS/1 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

18 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, 'Sınava Giriş Belgesini' ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. Peki, 2021 YDS sınav giriş belgesi alma işlemleri nasıl yapılır? 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!