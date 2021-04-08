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    • 08.04.2021 14:53
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    ÖSYM açıkladı! 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi T.C. kimlik ile sorgulama ekranı: YDS/1 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

    2021-YDS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 18 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, 'Sınava Giriş Belgesini' ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. Peki, 2021 YDS sınav giriş belgesi alma işlemleri nasıl yapılır? 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    18 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, 'Sınava Giriş Belgesini' ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. Peki, 2021 YDS sınav giriş belgesi alma işlemleri nasıl yapılır? 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri / belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    ÖSYM SON DAKİKA: YDS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

    ÖSYM tarafından YDS giriş belgeleri duyurusu aşağıda yer alıyor;

    18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 8 Nisan tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    2021 YDS NE ZAMAN?

    2021-YDS/1 sınavı için başvurular 25.02.2021 - 2021-YDS/1 08.03.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 18 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

        DİKKAT!

        18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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        Haberler Güncel ÖSYM açıkladı! 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi T.C. kimlik ile sorgulama ekranı: YDS/1 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?