10 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu: Halkımız birinci sınıf demokrasiye layık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinop'ta bir kahvehanede balıkçılarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olduğuna işaret etti.







CHP'NİN TEK ADAMI DEMOKRASİDEN BAHSEDİYOR

Kılıçdaroğlu, "Bizim halkımız birinci sınıf demokrasiye layıktır, üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli. Biz, bu güzel ülkeyi cennete çevirmeyi istiyoruz, cehenneme değil. Birlikte ve huzur içinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

KOLTUĞA ADAY OLAN KOVULUYOR

Kılıçdaroğlu, partisinde kendisine meydan okuyan ve sivrilen isimleri sindirmesi ve partiden uzaklaştırmasıyla biliniyor.

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