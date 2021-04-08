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    • 08.04.2021 16:05
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    10 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu: Halkımız birinci sınıf demokrasiye layık

    10 yılda 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Türk halkının, birinci sınıf demokrasiye layık olduğunu belirterek, "Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli." dedi. Kılıçdaroğlu, girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmaması ve kendisine meydan okuyan parti içi muhalifleri sindirmesi ve partiden uzaklaştırmasıyla biliniyor.

    Kılıçdaroğlu demokrasiden bahsediyor

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'ta bir kahvehanede balıkçılarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.

    Daha sonra Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

    , Sinop'un, 'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olduğuna işaret etti.



    CHP'NİN TEK ADAMI DEMOKRASİDEN BAHSEDİYOR
    Kılıçdaroğlu, "Bizim halkımız birinci sınıf demokrasiye layıktır, üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini çıkıp ifade edebilmeli. İnsanlar caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat konuşabilmeli ve rahat gezebilmeli. Biz, bu güzel ülkeyi cennete çevirmeyi istiyoruz, cehenneme değil. Birlikte ve huzur içinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

    KOLTUĞA ADAY OLAN KOVULUYOR
    Kılıçdaroğlu, partisinde kendisine meydan okuyan ve sivrilen isimleri sindirmesi ve partiden uzaklaştırmasıyla biliniyor.

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