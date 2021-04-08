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    • 08.04.2021 12:12
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    ? , ? Ücretsiz mi?

    Gündemde yüzbinkerce kadın ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Günümüzde kadına şiddet olaylarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması kullanıma sunuldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu konuya dikkat çekmek amaçlandı. Bu gelişmeyle birlikte acil durumlar için güvence oluşturan, açılımı Kadın Destek Uygulaması , ? Ücretsiz mi? Sorgulamaları başladı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KADES nasıl kullanılır?

    KADES nasıl kullanılır? KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şiddet ya da tacize uğrayan, uğramak üzere olan tüm kadınların tek bir tuşla güvenliğe ulaşmasını sağlayan bu uygulama gündemde büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. KADES uygulaması ile ilgili detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    KADES NEDİR?

    KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

    KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

    KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

    Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)" indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek. KADES uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Emniyet tarafından yardım çağrısı yapıldığı anda olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

    Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

        EN ÇOK İNDİRİLEN ÜÇÜNCÜ UYGULAMA OLDU!

        Uygulama, Türkiye'de en fazla kullanıcıya sahip çevirim içi mağaza Google Play Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında 3'üncü oldu.

        KADES uygulaması bugüne kadar 1 milyon 941 bin 315 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 106 bin 176 ihbarda bulunuldu. Bunlardan 54 bin 922 asıllı ihbara müdahale edildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından KADES ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

        Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara ücretsiz indiriliyor.

        Uygulamaya ad soyad, doğum yılı, telefon ve T.C. kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabiliyor.

        Uygulamada konum bilgisinin mutlaka açık olması gerekiyor. Şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimallerinde ekranda bulunan 'yardım' butonuna basarak en yakın kolluk personelinin bölgeye ulaşması sağlanıyor.
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        Haberler Güncel KADES nasıl kullanılır? KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi?