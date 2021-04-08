Geçtiğimiz aylarda Ayasofya Camii Baş İmamı olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı, üniversitedeki görevine döndü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri dönen Mehmet Boynukalın'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, yeni Ayasofya İmamı kim? Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
NEDEN GÖREVDEN AYRILDI? İŞTE MEHMET BOYNUKALIN'DAN İLK AÇIKLAMA!
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Ayasofya Camii'ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam edecek.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
1971 doğumlu Mehmet Boynukalın, 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.
Mehmet Boynukalın, 2011'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.2011'de İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Boynukalın, 2018'de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020'de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı.