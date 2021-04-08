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    • 08.04.2021 22:03
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    Son dakika: 8 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... 8 Nisan 2021 vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

    Son koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    55 BİN 941 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

    7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı