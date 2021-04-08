Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2021 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 18:45
    ABONE OL

    Ramazan'da tam kapanma olacak mı? var mı? neler olacak?

    var mı? Ramazan'da tam kapanma olacak mı sorularına yanıt aranıyor. ülke gündeminin ilk sırasına oturdu. Vaka sayılarında rekor kırılmasının ardından gözler yeni yasaklara ve önlemlere çevrildi. Kamuoyunda son günlerde sıkça tartışılan iddialarına bilim insanları da katıldı. Bilim insanlarına göre 21 gün tam kapanma yapılması vaka sayılarında düşüşe yol açabilir. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? ?

    takvim.com.tr
    Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 gün kapanma var mı?

    Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 gün kapanma var mı? 21 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Gözler Bilim Kurulu ve kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Uzmanlara göre ise 21 günlük tam kapanma yolda. Vaka sayılarında rekor kırılması nedeniyle alınacak önlemlerin daha sıkılışması bekleniyor. Peki, Ramazan yasakları neler olacak?

    RAMAZAN YASAKLARI NELER OLACAK?

    - 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    - Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

    - Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

    - Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

    - Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

    - Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

    - Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

        RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

        Ramazan'da 21 günlük tam kapanma iddiaları gündemin ilk sırasında yer alsa da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yeni alınacak önlemleri duyurması bekleniyor.

        21 GÜN KAPANMA VAR MI?

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda Ramazan ayına dair açıklaması ise şu şekilde;

        "Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır.

        Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 gün kapanma var mı? Ramazan yasakları neler olacak?