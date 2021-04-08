Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 gün kapanma var mı? 21 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Gözler Bilim Kurulu ve kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Uzmanlara göre ise 21 günlük tam kapanma yolda. Vaka sayılarında rekor kırılması nedeniyle alınacak önlemlerin daha sıkılışması bekleniyor. Peki, Ramazan yasakları neler olacak?
RAMAZAN YASAKLARI NELER OLACAK?
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.