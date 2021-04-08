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    • 08.04.2021 19:33
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    başvurusu nasıl yapılır? Antalya su kimler yapabilir?

    başvurusu nasıl yapılır? Antalya Büyükşehir Belediyesi su arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan paketi almak isteyen vatandaşlar başvuruyu nasıl yapabileceğini sorguluyor. İşte başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır? Antalya Ramazan paketi başvurusu kimler yapabilir?

    Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır? Antalya Ramazan paketi başvurusu kimler yapabilir? İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan paketi verilecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki Antalya Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır?

    RAMAZAN PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aşağıdaki bağlantıdan Ramazan paketi başvurusu yapabilirsiniz.

    RAMAZAN PAKETİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    MARKETLERİN RAMAZAN KOLİLERİ

    ŞOK MARKETLERİ

    Ramazan Erzak Paketi
    Bizim Vatan domates salçası 830 gr
    Deren filiz çay 500 gr
    Evin ayçiçek yağı 1 lt
    Piyale Un 1 kg
    Piyale kakaolu puding 150 gr
    Piyale ezogelin çorba 80 gr
    Piyale burgu makarna 500 gr
    Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg
    Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg
    Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg
    Anadolu mutfağı tuz 750 gr
    Altınküp küp şeker 1 kg
    Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

    TL:69.95 TL

        CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi

        Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt
        Doğalım Osmancık Pirinç 1000 g
        Tat Kırmızı Mercimek 1000 g
        Tat Nohut 1000 g 8 mm
        Torku Pilavlık Bulgur 1000 g
        Torku Toz Şeker 1000 g
        Torku Küp Şeker 750 g
        Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g
        Hisar Türk Kahvesi 100 g
        Sinangil Buğday Unu 1000 g
        Türk Şeker Burgu Makarna 500 g
        Türk Şeker Burgu Makarna 500 g
        Tat Domates Salçası 830 g
        Tukaş Bezelye 830 g
        Yurt Haşlanmış Fasulye 400 g
        Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
        Koska Çiçek Balı 220 g
        Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g
        Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g
        Lokman Helva Sade 200 g


        Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
        Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
        Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
        Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pet
        Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
        Pepsi Twist Cola 1 lt
        Yedigün Portakal 1 lt Pet

        TL: 129.90
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        Haberler Güncel Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır? Antalya Ramazan paketi başvurusu kimler yapabilir?