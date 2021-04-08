Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır? Antalya Ramazan paketi başvurusu kimler yapabilir? İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan paketi verilecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki Antalya Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır?