Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır? Antalya Ramazan paketi başvurusu kimler yapabilir? İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan paketi verilecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki Antalya Ramazan paketi başvurusu nasıl yapılır?
RAMAZAN PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıdan Ramazan paketi başvurusu yapabilirsiniz.
RAMAZAN PAKETİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
MARKETLERİN RAMAZAN KOLİLERİ
ŞOK MARKETLERİ
Ramazan Erzak Paketi
Bizim Vatan domates salçası 830 gr
Deren filiz çay 500 gr
Evin ayçiçek yağı 1 lt
Piyale Un 1 kg
Piyale kakaolu puding 150 gr
Piyale ezogelin çorba 80 gr
Piyale burgu makarna 500 gr
Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg
Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg
Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg
Anadolu mutfağı tuz 750 gr
Altınküp küp şeker 1 kg
Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr
TL:69.95 TL