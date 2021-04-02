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    • 02.04.2021 19:40
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    Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri sınırda enselendi

    Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

    Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, Kumlar Rampası mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen M.A.A. ve A.C. yakalandı.

    Yapılan araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

    FETÖ ÜYESİ ÇIKTILAR
    Edirne Emniyet Müdürlüğünün Enez'deki operasyonunda da FETÖ üyesi oldukları belirlenen Y.S. ve G.S. gözaltına alındı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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