Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın süren dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyoruz. Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığmız teşkilatımız kuruluşundan bu yana çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir. Daha adil daha müreffeh istikrarlı dünya hedefi ile çalışan bir yapı olarak önemli işlere de imza attık. Önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Barış, huzur ve esenlik dolu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 193 ülkede yaklaşık 3 milyona yakın insanın hayatına mal olan salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmeti sunarken dost ülkeleri de yalnız bırakmadık. Zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. Salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesinin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasına müteakip tüm insanlığın istifadesine sunacağız.







D-8 için ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması elbette değerlidir. Ancak yeterli değildir. Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için ilerleme sağlamayı hedefliyoruz.

YEREL PARA ÇAĞRISI

Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkabilmek için yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumundadır. Yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek üretime önem vermek durumundayız. Yapay zeka, robotik, büyük veri, blokzincir ve nano teknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan bu ağ önemlidir. Turizimden enerji ve ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar bir çok alanda hayata geçirmemiz mümkündür. D-8 içi ticaret hacminin 7 kat artması değerlidir. Ancak yeterli değildir.

Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere gönderdik. İslami mega bank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. D-8'i günümüz ihtiyaçlarına göre yenilemeliyiz. Teşkilatımızı bir önceki zirvemizde de belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki alanını daha da genişletmemiz gerektiğine inanıyorum. İstanbul zirvemizde yerel paralarla ticaret yapma çağrısı yaptığım hatırlanacaktır. Geçtiğimiz yıllar bu çağrının önemini ortaya koydu. Yerel para ile ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8 takas bankasının bu yönde çalışmasını hızlandırmasını bu bakımdan faydalı görüyorum.

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