Bir grup emekli askerin milli iradeyi tehdit etmesini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Bildiri buram buram darbe kokuyor. Merkezinde CHP var. Bu zata, darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Darbe heveslilerini hararetli şekilde savunmasına asla müsaade etmeyiz.
KANAL İSTANBUL MESAJI
İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Yazın temelini atıyoruz. 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine sahip olacak.
CORONA İLE MÜCADELE
Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.
FAİZDE HEDEF TEK HANE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi:
Türkiye ekonomisi 2002 öncesi, yüksek kamu açığı, enflasyon, zayıf bankacılık sektörü ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti.
Milli gelir, döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara rağmen, 238 milyar dolardan 3 katlık bir artışla 717 milyar dolara ulaştı.
Tüketici enflasyonunu, 2002'de yüzde 29.7 iken, yüzde 6.2'ye kadar geriledi.
Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız.
2002'de her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020'de bu rakam 16 liraya indi. Faizleri de tek haneli rakamlara indireceğiz.
Bu konuda kararlıyız.
İhracatımız 2002'de 36 milyar dolar seviyesindeyken 170 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesini milletin hizmetine sunduk.
Sosyal yardımlar, 2020'de 69 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bölünmüş yollar, 6 bin km'den 28 bin 200 km'ye çıktı.
KANAL İSTANBUL MESAJI
İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Yazın temelini atıyoruz. 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine sahip olacak.
CORONA İLE MÜCADELE
Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.
FAİZDE HEDEF TEK HANE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi:
Türkiye ekonomisi 2002 öncesi, yüksek kamu açığı, enflasyon, zayıf bankacılık sektörü ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti.
Milli gelir, döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara rağmen, 238 milyar dolardan 3 katlık bir artışla 717 milyar dolara ulaştı.
Tüketici enflasyonunu, 2002'de yüzde 29.7 iken, yüzde 6.2'ye kadar geriledi.
Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekte kararlıyız, bunu başaracağız.
2002'de her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020'de bu rakam 16 liraya indi. Faizleri de tek haneli rakamlara indireceğiz.
Bu konuda kararlıyız.
İhracatımız 2002'de 36 milyar dolar seviyesindeyken 170 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesini milletin hizmetine sunduk.
Sosyal yardımlar, 2020'de 69 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bölünmüş yollar, 6 bin km'den 28 bin 200 km'ye çıktı.