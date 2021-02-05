

Komisyonun 2020 Faaliyet Raporunda, FETÖ'nün yurt dışına para transferinde kullandığı yöntemlerin detaylarına yer verildi.



Rapora göre, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf şeklindeki 30'un üzerindeki kuruluşa, Türkiye'de yerleşik 4080 gerçek kişi, 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 arasında toplam 115 milyon 447 bin 84 lira, 43 milyon 889 bin 556 dolar, 34 milyon 575 bin 501 avro transferi yapıldı.