Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Bank Asya üzerinden kullandırılan usulsüz kredilerle yurt dışındaki kuruluşlarını finanse ettiğini ortaya çıkardı.
Komisyonun 2020 Faaliyet Raporunda, FETÖ'nün yurt dışına para transferinde kullandığı yöntemlerin detaylarına yer verildi.
Rapora göre, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf şeklindeki 30'un üzerindeki kuruluşa, Türkiye'de yerleşik 4080 gerçek kişi, 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 arasında toplam 115 milyon 447 bin 84 lira, 43 milyon 889 bin 556 dolar, 34 milyon 575 bin 501 avro transferi yapıldı.
Aynı kuruluşlara Bank Asya'dan usulsüz krediler kullandırıldı, kullandırılan bu krediler de Türkiye'de herhangi bir harcamada kullanılmadan aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışına transfer edildi, böylece örgüt bu yolla yurt dışındaki kuruluşlarını finanse etti.