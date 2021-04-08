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    • 08.04.2021 19:03
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    Güvenlik kaynaklarından 'TSK 'de sivilleri hedef aldı' iddialarına yalanlama!

    Son dakika haberi... Güvenlik kaynakları, "'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nin tek hedefinin teröristler olduğunu bildirdi. 'na dayandırılan yalan haberi yine Türkçe yayın yapan yayın organı yaymıştı...

    takvim.com.tr
    Rus haberi yalan çıktı!

    Tek hedefi teröristler olan ''nin 'de sivilleri hedef aldığına' yönelik haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

    TAMAMEN GERÇEK DIŞI
    Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

    HEDEF SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE MUTABAKAT KAPSAMINDA HAREKET EDİYOR
    'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları, ve bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin ve Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

    YALANI KİM YAYDI?
    'na dayandırılan yalan haberi yine Türkçe yayın yapan yayın organı yaydı.

    Sputnik haberinde, "Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de TSK'nın kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışları sonucu 5 sivil öldü" şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandı.

    YİNE RUS YALANI
    Geçtiğimiz güne yine Rus kaynaklı bir haber günvenlik kaynakları tarafından yalanlanmıştı. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin geçtiği ve FETÖ'nün Rusya imamı Kerim Has'ın yaydığı Suriye Haseke'de 'Türk askerleri şehit oldu' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

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