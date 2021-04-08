Meteoroloji'nin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu yakasında bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Uyarıda, "İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.