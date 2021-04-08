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    • 08.04.2021 09:31
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    'da u: le para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yaptılar

    haberine göre 'da le para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan lik şebekesini şafak vakti düzenlendi. 11 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    lik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.



    Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından için harekete geçti.



    Bu sabah günün ilk ışıklarıyla 11 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da tefeci operasyonu: Faizle para vererek 1 milyon 750 bin liralık vurgun yaptılar