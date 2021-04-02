

CHP'DE İLK AÇIKLAMA KILIÇDAROĞLU'NDAN: OLUR MU OLMAZ MI ZAMAN GÖSTERİR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 3'üncü ittifak önerisine ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Bir ittifak olur olmaz bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir" dedi.