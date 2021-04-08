MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak sözleşmeli er alımı için başvuru duyurusu yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyetlerinin 15 Nisan'a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NASIL YAPILIR?
MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
(Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.