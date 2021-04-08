MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak sözleşmeli er alımı için başvuru duyurusu yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyetlerinin 15 Nisan'a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..