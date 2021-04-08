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    • 08.04.2021 16:35
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    alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 şartları nelerdir?

    2021 başvuru dönemi sürüyor. MSB başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu. MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı. İşte sözleşmeli er başvuruları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

    MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak sözleşmeli er alımı için başvuru duyurusu yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyetlerinin 15 Nisan'a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.

    Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.

    (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

    Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

        Seçim Aşamaları;

        Evrak Kabul,

        Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

        Fiziki Yeterlilik Testi,

        Mülakat,

        Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
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        Haberler Güncel MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?