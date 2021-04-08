Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedildi.

Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Bölgede fay hareketliliği devam ederken 18.23'te 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Ege'de meydana gelen depremin derinliğini 7.73 km olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 4.4 olarak kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin merkez üssünün On İki Adalar olduğunu açıkladı.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

AFAD, depreme ilişkin açıklama yaparken Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

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