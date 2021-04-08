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    • 08.04.2021 18:54
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    Gelen haberine göre, 'nde 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, 'nın ilçesinden de hissedildi. , depreme ilişkin bilgi notu paylaşırken 18.23'te gerçekleşen depremin 7.73 km derinlikte olduğunu bildirdi. de açıklamasında depremin şiddetini 4.4 olarak duyurdu.

    Ege Denizi'nde deprem!

    haberi... 'nde 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, 'nın ilçesinden de hissedildi.

    Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadı.

    Bölgede fay hareketliliği devam ederken 18.23'te 4.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. , Ege'de meydana gelen depremin derinliğini 7.73 km olarak duyurdu.

    de depremin şiddetini 4.4 olarak kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin merkez üssünün olduğunu açıkladı.

    AFAD: OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

    AFAD, depreme ilişkin açıklama yaparken Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

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