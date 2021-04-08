2021 milyarderler listesini açıkladı: Listedeki 40 kişinin tıbbi ekipman, maske ve aşı üreticisi olması şaşırttı

Forbes 2021 milyarderler listesini açıkladı. Listeye bu yıl giren 40 kişinin tıbbi ekipman, maske ve aşı üreticisi olması dikkatlerden kaçmadı. Pandemide servetlerini katlayan yeni milyarderler şöyle sıralandı.

Li Jianquan (Hong Kong): Dünyanın dört bir yanına maske ve koruyucu tulum yolladı. Serveti 6.8 milyar dolara çıktı.

Liu Fangyi (Çin): Pandemi boyunca el dezenfektanı, maske ve tulum üretti. Şimdiki serveti, 4.2 milyar dolar...

Yuan Liping (Kanada): Pandemide, ilaç devi AstraZeneca ile birlikte çalıştı. Serveti 3.6 milyar dolara çıktı.

Hu Kun (Çin): Akciğer koşullarını iyileştiren nabız oksimetreleri geliştirdi. Serveti 2.5 milyar dolar...

Karin Sartorius-Herbst (Almanya): COVİD-19 testleri üretimi yaptı. 2.4 milyar dolar servete ulaştı.

Uğur Şahin (Almanya): Türk bilim adamı, eşi Dr. Özlem Türeci ile kurduğu BioNTech şirketinde COVİD-19 aşısını geliştirdi. Pandemiyi, hayatının bir dönüm noktası haline getirdi. 4 milyar dolar gelir servet edindi.

Stephane Bancel (Fransa): Geliştirdiği Moderna aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı. Toplam serveti 4.3 milyar dolara ulaştı.