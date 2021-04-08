Cani, arsa yüzünden 4 akrabasını katletti. Acı olay, İstanbul Kartal'da önceki gün meydana geldi. Muhtar Ahmet Salih Belginer, dayısının çocukları ile Avukat Mehmet Şanverdi'nin bürosunda bir araya geldi.

Yalova'daki 2 bin dönümlük arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışma alevlendi. Belginer, silahıyla Haluk Onat (58) Kebire Esra Aymutlu (54), görme engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu (26) ile Ahmet Nuri Onat'ı (63) katletti.

Polisin takibi sonucu 15 gün önce boşandığı eşinin Yalova'daki evine giderken enselendi. Üzerinde cinayet silahıyla yakalanan cani, "Olay anını ve nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Tarlayı bana vermeyinci tansiyonum yükseldi" dedi.