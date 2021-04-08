Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'daki katliamın sebebi 2 bin dönümlük tarla!

    Cani, arsa yüzünden 4 akrabasını katletti. Acı olay, 'da önceki gün meydana geldi. Muhtar Ahmet Salih Belginer, dayısının çocukları ile Avukat 'nin bürosunda bir araya geldi. 'daki 2 bin dönümlük arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışma alevlendi. Belginer, silahıyla (58) Keb (54), görme engelli kızı (26) ile 'ı (63) katletti.

    Yunus Emre Kavak
    Katliamın dönüm noktası

    Cani, arsa yüzünden 4 akrabasını katletti. Acı olay, 'da önceki gün meydana geldi. Muhtar Ahmet Salih Belginer, dayısının çocukları ile Avukat 'nin bürosunda bir araya geldi.

    'daki 2 bin dönümlük arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışma alevlendi. Belginer, silahıyla (58) Keb (54), görme engelli kızı (26) ile 'ı (63) katletti.

    Polisin takibi sonucu 15 gün önce boşandığı eşinin Yalova'daki evine giderken enselendi. Üzerinde cinayet silahıyla yakalanan cani, "Olay anını ve nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Tarlayı bana vermeyinci tansiyonum yükseldi" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul Kartal'daki katliamın sebebi 2 bin dönümlük tarla!