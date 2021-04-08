Elazığ Beydalı Köyü'ne kadın eli değdi... İki çocuk annesi Gülizar Demirpolat (50), 40 haneli köye seneler önce gelin gitti. 2019'da yapılan mahalli seçimlere girdi. 179 seçmenin 92'sinin oyunu alarak muhtar seçildi.

Göreve başlar başlamaz seçim vaatlerini tek tek hayata geçirdi. Köyün internet ve şebeke sorununu çözen Gülizar Demirpolat, 'kadın dayanışmasını' herkese gösterdi. Kadınlarla birlikte köyün içindeki yollara ve sokaklara kilit parke taşı döşedi. Pandemi döneminde de üstün bir mücadele örneği gösterdi. Salgın boyunca köye yabancıların giriş çıkış yapmasını engelledi.

Böylece Beydalı'da tek bir vaka bile görülmedi. "Muhtar olduğumda internetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlarımız çekmiyordu, güçlendirici anten koyduk. Birçok projemiz var ve inşallah bunları da yapacağız" dedi.

BİR BHASHA MÜCADELE

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