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    Köyü'ne kadın eli değdi: Bölgede tek bir vaka bile görülmedi (Koronavirüs haberleri)

    Gülizar Demirpolat gelin gittiği 'ya muhtar seçildi. Vaatlerini tek tek gerçekleştirdi. İnternet ve baz istasyonu getirdiği köyün yollarına kilit parke döşedi. Salgına da geçit vermedi. Aldığı tedbirlerle bölgede tek bir vaka bile görülmedi.

    Hükümet kadın

    Elazığ Köyü'ne kadın eli değdi... İki çocuk annesi Gülizar Demirpolat (50), 40 haneli köye seneler önce gelin gitti. 'da yapılan mahalli seçimlere girdi. 179 seçmenin 92'sinin oyunu alarak muhtar seçildi.

    Göreve başlar başlamaz seçim vaatlerini tek tek hayata geçirdi. Köyün internet ve şebeke sorununu çözen at, 'kadın dayanışmasını' herkese gösterdi. Kadınlarla birlikte köyün içindeki yollara ve sokaklara kilit parke taşı döşedi. Pandemi döneminde de üstün bir mücadele örneği gösterdi. Salgın boyunca köye yabancıların giriş çıkış yapmasını engelledi.

    Böylece Beydalı'da tek bir vaka bile görülmedi. "Muhtar olduğumda internetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlarımız çekmiyordu, güçlendirici anten koyduk. Birçok projemiz var ve inşallah bunları da yapacağız" dedi.

    BİR BHASHA MÜCADELE
    Hindistan asıllı herjee, Güzellik Kraliçesi seçildi. Pandemi başlar başlamaz asıl mesleği olan doktorluğa geri döndü ve hastalara müdahale etti. Önceki gün de 'ye geldi. 'yı gezdi.

    SABAHA KADAR CORONA


    Covid-19'u     hiçe sayan bir grup, 'nda otel lobisinde parti düzenledi. Kuralları hiçe sayıp çılgınca eğlenen gençlerin keyfi, polis baskınıyla bitti.

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    Haberler Güncel Elazığ Beydalı Köyü'ne kadın eli değdi: Bölgede tek bir vaka bile görülmedi (Koronavirüs haberleri)