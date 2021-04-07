MUŞ'un Korkut ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muş'un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47'de meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkut'un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.07 11:47:20 38.5338 41.9873 5.4 -.- 3.8 4.2 SAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel

2021.04.07 10:47:29 36.5080 27.0062 13.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 10:40:27 36.4563 27.1562 14.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 10:25:33 36.4925 27.0715 2.2 -.- 2.8 2.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 10:08:16 36.4527 27.1252 5.0 -.- 3.9 4.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 08:04:52 38.9330 25.9838 8.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.07 06:28:47 37.9045 27.1418 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.07 06:00:10 36.4937 27.1093 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 05:47:15 37.7882 26.4488 4.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.07 05:20:15 37.0382 35.6062 13.9 -.- 1.6 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel

2021.04.07 05:13:50 38.6095 39.3762 18.0 -.- 1.6 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel

2021.04.07 04:56:57 38.3147 38.7108 14.9 -.- 1.5 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.04.07 04:32:29 33.3497 27.5365 99.8 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.07 03:44:01 40.7740 32.1640 14.2 -.- 1.8 -.- NUHOREN-GEREDE (BOLU) İlksel



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