Sınavlar ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlık aşamasındayken sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitim öğretimde bir takım önlemler alındı. Bazı sınıflar yeniden yüz yüze eğitime başlarken bazı illerde yeniden uzaktan eğitim kararı alındı. Ortaokul ve lise öğrencilerin sınavları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmıştı. Peki, Sınavlar iptal mi? 2021 ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ?
Yüz yüze eğitime devam eden ortaokullarda sınavlar da yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfların sınavları 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilecek. MEB tarafından il bazında risk gruplarında değişiklik olması durumunda güncel risk grubuna uygun olarak sınavların okullarda uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan 2021 LGS sınavları da yüz yüze gerçekleştirilecek.
LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN?
Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.