Sınavlar ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlık aşamasındayken sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitim öğretimde bir takım önlemler alındı. Bazı sınıflar yeniden yüz yüze eğitime başlarken bazı illerde yeniden uzaktan eğitim kararı alındı. Ortaokul ve lise öğrencilerin sınavları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmıştı. Peki, Sınavlar iptal mi? 2021 ortaokul 5, 6, 7. lise 9, 10, 11. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...