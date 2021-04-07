SON DAKİKA: Türk Boğazları'nda yeni dönem! Bunu yapmayan geçemez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini arttırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.
YAPTIRIM UYGULANACAK
Gemicilere gönderilen talimat yazısı ile "tehlikeli yük taşıyan gemi" tanımının yeniden yapıldığı ve yeni tanımlar çerçevesinde tehlikeli yükü net ve doğru biçimde bildirmeyen gemiler için yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.
TÜRK BOĞAZLARI'NDAN GEÇİŞ SIRASINI KAYBEDECEK
Buna göre, yanlış bilgilendirmede bulunan gemi sahiplerine idari para cezası uygulanacak, gemi acentelerinin faaliyetleri durdurulacak ve gemiler Türk Boğazları'ndan geçiş sırasını kaybedecek.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nin uygulanmasında yer alan alt mevzuatı revize etti.