SON DAKİKA: Türk Boğazları'nda yeni dönem! Bunu yapmayan geçemez



Dökme tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemiler ve bu yükleri Türkiye'de tahliye ettikten sonra Boğazlar'ı kullanmak isteyen gemiler tehlikeli yük taşımacılığı kapsamına alınacak şekilde düzenlendi.



Türk Boğazları'ndan geçmek isteyen gemilerin kaptanları, donatanları ya da yetkilendirilmiş acenteleri vasıtasıyla bildirilen Seyir Planı-1 Raporu'nda bu tanım kapsamına giren tehlikeli yükün net ve doğru bir şekilde bildirilmesi gerektiği ifade edildi.