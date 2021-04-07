

'MEĞER OYMUŞ'

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBF Başkanı A. Bülent Bora "Federasyon olarak, olayı fark eder etmez gereğini yaptık. Olay yargıya intikal ettirilmiş durumda. Şahıs yaptıklarını ikrar da etti. Bu nedenle, mal varlığına tedbir konuldu. 10 kişilik bir personelimiz var. Zaman zaman personele maaş ödemekte zorlandığımız oldu. Biz o zorluğu çekerken meğer paraları bu çalıyormuş" diye konuştu. TBF Başkanı Bora, Meltem Y.'nin, kendisinden önceki dönemde işe alındığını belirterek, "Kendisini sorgulayınca söylemek zorunda kaldı. Bir nevi itiraf etti her şeyi. Zimmetine geçirdiği paranın bir kısmını da eski muhasebe sorumlumuz Meltem D.'ye göndermiş. Buna dair dekontları da gösterdi" diye konuştu.