Geçmişi 110 yıla dayanan Türkiye Binicilik Federasyonu'nda (TBF) yaşanan yolsuzluk olayı bir süre önce ortaya çıktı.
2013 yılından bu yana TBF'de görev yapan Meltem Y.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine kurum yöneticileri harekete geçti. Konu ile ilgili yapılan müfettiş görevlendirmesi sonrası olay gün yüzüne çıktı. İlk olarak, kurum yetkilileri Meltem Y.'nin karıştığı iddia edilen olay ile ilgili soruşturma yaptı. Olay ile ilgili delillere ulaştıklarını belirten yetkililerin soruları üzerine Meltem Y. suçunu itiraf etti.
2013 yılından bu yana TBF'de görev yapan Meltem Y.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine kurum yöneticileri harekete geçti. Konu ile ilgili yapılan müfettiş görevlendirmesi sonrası olay gün yüzüne çıktı. İlk olarak, kurum yetkilileri Meltem Y.'nin karıştığı iddia edilen olay ile ilgili soruşturma yaptı. Olay ile ilgili delillere ulaştıklarını belirten yetkililerin soruları üzerine Meltem Y. suçunu itiraf etti.
Yolsuzluğa karışan Meltem Y.'nin bütün malvarlığına el koyuldu.
DEKONTLARI GÖSTERDİ
Edinilen bilgilere göre Meltem Y., federasyon hesaplarından zimmetine para geçirdiğini kabul etti. Meltem Y.'nin kurum yetkililerine verdiği bir bilgi ise şoke etti. Meltem Y., "Daha önce Federasyon'un Mali İşler Sorumlusu olarak çalışan Meltem D.'nin zorlaması ile bu işi yaptım. Bu kişi, federasyon hesabından para almam için beni baskı altına aldı. Aldığım paranın bir kısmını da kendisine gönderdim" dedi. Meltem Y., kurumdan daha önce ayrılan Meltem D.'ye gönderdiği paraların dekontlarını da gösterdi.