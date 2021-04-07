Bugün Konya'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit oldu. Vatandaşlar kaza sonrası kırıma uğramak ne demek sorusuna yanıt arıyor. Peki, uçakta kırıma uğramak neden olur? İşte detaylar...
KIRIM NE DEMEK?
Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı hadisedir. Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.
İşte detaylar;
UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NEDEN OLUR?
Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.
NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk:47,2 feet
Genişlik:25,8 feet
Yükseklik:13,2 feet
Ağırlık:14689 lb
Takat:2x2925 lb
Takat:A/B 2x4300 lb
Yakıt:3964 lb
Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4
Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)
G Limitleri:7,33 / -3,0
Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second
Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.