NF-5 UÇAKLARI HAKKINDA

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.

Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;

Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.

Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.