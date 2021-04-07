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    • 07.04.2021 16:45
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    ? Uçakta neden olur? NF-5 teknik özellikleri...

    Konya Karatay'da NF-5 Türk Yıldızları uçağı düştü. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Peki, ? Uçakta neden olur? İşte detaylar...

    Kırıma uğramak ne demek?

    Bugün Konya'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit oldu. Vatandaşlar kaza sonrası kırıma uğramak ne demek sorusuna yanıt arıyor. Peki, uçakta kırıma uğramak neden olur? İşte detaylar...

    KIRIM NE DEMEK?

    Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı hadisedir. Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

    İşte detaylar;

    UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NEDEN OLUR?

    Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.

    NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Uzunluk:47,2 feet

    Genişlik:25,8 feet

    Yükseklik:13,2 feet

    Ağırlık:14689 lb

    Takat:2x2925 lb

    Takat:A/B 2x4300 lb

    Yakıt:3964 lb

    Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

    Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

    G Limitleri:7,33 / -3,0

    Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

    Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.

        NF-5 UÇAKLARI HAKKINDA

        Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.

        Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;

        Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.
        Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.

        Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.

        Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

        Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.

        Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.
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