"21. YÜZYILIN LİDER ÜLKESİ HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZ BİR DÖNEM OLACAK"

Tüm kalbimizde ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. 21. yüzyılın lider ülkesi hedefine ulaşacağımız bir dönem olacaktır. Türkiye için bu vizyon bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedefe dönüşmüştür. Demokrasimizi güçlendirerek, altyapımızı kurarak, insan gücümüzü geliştirerek önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak buraya kadar geldik. Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık.

Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla, yöntemlerle karşılaştığımız da oluyor. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları, hatta hataları telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin geldiği her seviye yeni beklentileri getiriyor. Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak yeni anayasa için kolları sıvadık. Sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik.

"RAMAZAN SONRASI TURİZM İÇİN FIRSATIMIZ OLACAK"

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak.