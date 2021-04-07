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    • 07.04.2021 10:17
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    'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı! 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Terör örgütlerine peş peşe öldürücü darbeler vuruluyor. 'ın kuzeyindeki bölgesinde 5 'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    : Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 'lı terörist, mizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

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    Haberler Güncel Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi