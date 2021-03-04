Azerbaycan-Ermenistan savaşı başladığında da üst düzey örgüt yöneticileri, Ermenistan'ın PKK'dan silahlı güç istediği, Kandil'deki üst yönetimin de buna sıcak baktığı ve Karabağ'a güç gönderilmesi kararı alındığı iletildi. Gara Dağındaki bir toplantıda ise örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir çalışma içinde olduğu söylendi.

ABD ASKERLERİ FÜZE EĞİTİMİ, RUSYA İSE MALZEME VERİYOR

Örgüt Suriye'de koalisyon gücü olarak bilinen devletlerden silah ve askeri malzeme yardımı alıyor. Rusya'dan bazı askeri teknik malzemeler temin edildi. ABD askerleri, PKK'lılara uzun zamandır, başta füze olmak üzere askeri ve silah eğitimi veriyor.