Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya geldi, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Bizim stratejik ortağımız. İlişkilerimizin 3- 4 değişik boyutu var, bunların normalleşmesini istiyoruz. ABD Savunma Bakanı Austin ile bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı geçti. Eski tanışıklığımız var. Tecrübeli ve saygınlığı olan bir isim. Bu dönemde kurallar çerçevesinde geçmişimize uygun olarak sorunları çözecek şekilde çalışabileceğimizi değerlendiriyoruz. Diyalog ve diplomasi ile birçok sorunun çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

"S-400 VE F-35'TEN DAHA ÖNEMLİ OLAN SORUN..."

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yapıcı ve verimli hale gelmesinin sadece iki ülke için değil, hem bölge hem dünya barışı için de katkı sağlayacağını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "ABD ile aramızda S-400 ve F-35'ten daha önemli olan sorun PKK/YPG ayrımı. Siz YPG'yi yani PKK'nın Suriye kuzeyindeki kolunu terörist kabul etmezseniz ciddi bir problem var demektir. Bunlara yapılan yardımların kesilmesini, bunun dostluk müttefiklikle alakası olmadığını da söyledik, söylüyoruz. Diğer yandan bunun kadar ciddi bir sorun da ABD'nin FETÖ'nün yaşadığı ve yeşerdiği bir yaşam alanı olmasına müsaade edilmemesi. Bunu söyledik, söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"S-400'LER BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Bakan Akar, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizdi, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz ciddi bir hava ve füze tehdidi altında. Özellikle 2011'de Suriye'deki gelişmelerin ardından hava savunma ihtiyacı aciliyet kazandı ve hava ve füze savunma sistemi alımı için çalışmalar hızlandırıldı. Patriot ve Samp-T konusunda çalışmalar da sürdürüldü. En başından beri 'Biz pazar değil ortağız' anlayışıyla tedarik istedik. Sadece satın almak değil yatırım, teknoloji transferi, ortak geliştirme üzerinde durduk. Maliyet ve teslim süresi dahil bir sürü faktör var. Bize en yakın olan Patriot ve Samp-T iken gelmediler, Ruslar bu kriterlere evet dedi. Burada yanlış olan ne var? Bizim hiçbir art niyetimiz, gizli ajandamız yok. Bunu herkes biliyor. F-35 için de durum bu. Türkiye ve ABD'nin ülkelerimiz, NATO ve bölge için yapacağı bir sürü iş var. Gelin bunları bir S-400'e feda etmeyin, görüşelim, konuşalım diyoruz. S-400 bir savunma silahı. Türkiye'ye herhangi bir taarruz niyeti olmayan için zararı olmayan bir sistem. Kendimizi savunmak için aldık."

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