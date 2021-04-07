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    • 07.04.2021 16:32
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    Başkan Erdoğan 'den ayrılıp 'ye katılan 'e rozet taktı

    Son dakika haberi... Başkan , partisinin grup toplantısının ardından 'den ayrılıp 'ye katılan 'e rozet taktı. Nejat Önder yaptığı açıklamada "CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor" dedi.

    CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

    'de çeşitli kademelerde uzun süre görev yapan ve son olarak Çanakkale'de İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen , bugün düzenlenen törenle 'ye katıldı. Önder'e rozetini Başkan taktı.

    Önder'in açıklamaları şöyle:

    CHP'de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor.



    'Atatürk' demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan Genel Başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'a, Jülide İskenderoğlu'na, İl Başkanımız Naim Makas'a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

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