Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, Sezer ve avukatı katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Yüksel Sezer, ByLock kullanmadığını savundu ve beraatini istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanığın son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Sezer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sezer, geçen yıl Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

NEREDE GÖREV YAPIYORDU?

Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.