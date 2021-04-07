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    • 07.04.2021 16:11
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    SON DAKİKA: Eski Emniyet Müdürü 'e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

    Son dakika haberleri... Eski emniyet müdürü , (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    FETÖ'cü emniyet müdürünün cezası belli oldu

    21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, Sezer ve avukatı katıldı.

    BERAATİNİ İSTEDİ
    Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen , kullanmadığını savundu ve beraatini istedi.

    7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
    Sanığın son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Sezer'e " üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Sezer, geçen yıl Ankara'nın ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

    NEREDE GÖREV YAPIYORDU?
    Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan Sezer, nda şube müdürü, Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası