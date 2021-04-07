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    • 07.04.2021 16:42
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan AA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı 'e hayırlı olsun ziyareti

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nın (AA) yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 'e, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

    AA
    Altun'dan AA'nın yeni başkanına ziyaret

    Fahrettin Altun'u, AA Genel Müdürlüğüne gelişinde Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya karşıladı.

    Fahrettin Altun, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın, Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından olduğunu belirtti.

    Ajans'ın, Türkiye'nin medya tarihinin en önemli kurumlarından olduğunu dile getiren Altun, AA'nın, dünya ajansları içerisinde Türkiye'nin yeni dönem gücüne yaraşır şekilde çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.

    AA'nın, Türkiye'nin uluslararasılaşmasına, kamu diplomasisine, haberciliğine ciddi katkı sunduğunun altını çizen Altun, "Bugün burada bir bayrak değişimi gerçekleşti. Ben, yeni Genel Müdürü'müze, Yönetim Kurulu Başkanı'mıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Bu vesileyle kendisine 'hayırlı olsun' diyorum." ifadesini kullandı.

        Altun, görevi devreden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah güzel hizmetler nasip etsin. İnanıyorum birlikte biz, yine yeni dönemde dün olduğu gibi güzel çalışmalar ortaya koyacağız." diye konuştu.

        AA Genel Müdürü Serdar Karagöz de Altun'a teşekkürlerini iletti.
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        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'e hayırlı olsun ziyareti