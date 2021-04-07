Altun, görevi devreden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah güzel hizmetler nasip etsin. İnanıyorum birlikte biz, yine yeni dönemde dün olduğu gibi güzel çalışmalar ortaya koyacağız." diye konuştu.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz de Altun'a teşekkürlerini iletti.