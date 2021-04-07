İlhan, Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris'e gitmek için yola çıkan eski yarbay Emin Güven'in yanı sıra sivil imamlar Murat Dayı ve Enver Aygün ile eski ÖKK personellerinin de aralarında bulunduğu 19 sanıktan 16'sına "anayasal düzeni ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verdi. 3 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA BASKINA GİDENLER

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda kalan 108 sanıktan 6'sı, "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan 6 yıl 3'er ay ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Alayda kalan aralarında erlerin de bulunduğu 102 sanık beraat etti.

Genelkurmay Başkanlığına baskın için Alay'dan ayrılan 117 sanıktan eski binbaşılar Fedakar Akça ve Halil Çınar, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hüseyin Turan ise aynı suçtan müebbet hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 27 sanık, "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay ile 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası aldı. Tamamı er 77 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm kuruldu. 10 sanık beraat etti.