Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davada karar açıklandı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
DARBE BİLDİRİSİNİ OKUTAN FETÖ'CÜYE MÜEBBET
Tutuksuz sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Murat İlhan, darbe bildirisini TRT'de okutan sanık eski Yarbay Ümit Gençer'i, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.