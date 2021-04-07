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    100 araç çekilince trafik bitti (Güncel haberler)

    'un ticaret merkezlerinden Beyazıt'taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi. Yol kenarında bekleyen araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı. 100 araç çekilince, trafik sorunu çözüldü.

    100 araç çekilince trafik bitti

    İstanbul'un ticaret merkezlerinden Beyazıt'taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi. Yol kenarında bekleyen araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı. 100 araç çekilince, trafik sorunu çözüldü.

    HER YERE KURTARIN MESAJI
    Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin darbe girişimi başarısız olmuştu. Ev hapsine gönderilen Prens Hüseyin'in ABD, İngiltere, Fransa ile İtalya'ya mesaj gönderdiği ve yardım istediği ortaya çıktı.

    ENERJİ ZİYARETİ
    İtalya Başbakanı Draghi, ilk yurt dışı ziyaretini Libya'ya yaptı. Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi ve iki ülke arasında enerji alışverişini konuştu.

        AŞIKLAR ÇÖPLÜĞÜ!
        Fransa'nın başkenti Paris her ne kadar "aşıklar kenti" olarak bilinse de gerçekler çok farklı… Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kirlilik içindeki sokaklarda temizlik çalışması yapılmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldurken kendini savundu. Hidalgo, "Evet bazı aksaklıklar oldu ama tek suçlu ben değilim" dedi. Paris'in 56 noktasında 5 gündür çöplerin toplanmadığı belirtildi. Bu durumun nedeni olarak ise işçilere kötü muamele gösterildi. Muhalefet lideri Marine Le Pen'den "İsyan eden Parislilere bravo! Güzel başkentimizin Hidalgo ekibi tarafından alçaltılması, hiçbir Fransız'ı kayıtsız bırakamazdı, bırakmadı" dedi.

        FACEBOOK UYUYOR BİLGİLER SATIŞTA!
        533 milyon Facebook kullanıcısının bir bölümünün kişisel bilgileri ve telefon numaraları düşük seviye hackerların yer aldığı bir forumda yayınlandı. Bu tarz veriler genellikle Darkweb'de ücret karşılığında satılıyor. Bu kapsamda 106 farklı ülkeden Facebook kullanıcılarının verilerine erişilmiş durumda. Verilerin 32 milyonu ABD'deki kullanıcılara, 11 milyonu Birleşik Krallık'taki kullanıcılara, 6 milyonu ise Hindistan'daki kullanıcılara ait. Türkiye'den de 19 milyon 638 bin 821 kişinin bilgileri ise Darkweb'de satışa çıktı. Bu veri bankası için istenilen ücret 1 milyon dolar.

        EVE DÖNÜŞ MUTLULUĞU
        Erzurum Tortum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu 15 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle evini terk ederek İstanbul'a geldi ve o tarihten sonra bir daha haber alınamadı. Kasapoğlu ailesi nüfus cüzdanı olmayan çocuklarının öldüğü yönünde haberler aldı. 15 yıl boyunca küçük bir barakada hayatını devam ettiren Kasapoğlu'nun yanına Ercan Güven isimli bir vatandaş gitti. Cep telefonu ile çekim yapan Güven, Köksal Kasapoğlu'nun durumunu anlattığı videoda vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Ve 15 yıl sonra ailesine kavuşmanın heyecanını yaşayan Köksal Kasapoğlu, "Beni buraya getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok değişik bir duygu" dedi.
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        Haberler Güncel 100 araç çekilince trafik bitti (Güncel haberler)