100 araç çekilince trafik bitti (Güncel haberler)

İstanbul'un ticaret merkezlerinden Beyazıt'taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi. Yol kenarında bekleyen araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı. 100 araç çekilince, trafik sorunu çözüldü.
HER YERE KURTARIN MESAJI
Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin darbe girişimi başarısız olmuştu. Ev hapsine gönderilen Prens Hüseyin'in ABD, İngiltere, Fransa ile İtalya'ya mesaj gönderdiği ve yardım istediği ortaya çıktı.
ENERJİ ZİYARETİ
İtalya Başbakanı Draghi, ilk yurt dışı ziyaretini Libya'ya yaptı. Draghi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi ve iki ülke arasında enerji alışverişini konuştu.