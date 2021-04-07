100 araç çekilince trafik bitti (Güncel haberler)

AŞIKLAR ÇÖPLÜĞÜ!

Fransa'nın başkenti Paris her ne kadar "aşıklar kenti" olarak bilinse de gerçekler çok farklı… Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kirlilik içindeki sokaklarda temizlik çalışması yapılmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldurken kendini savundu. Hidalgo, "Evet bazı aksaklıklar oldu ama tek suçlu ben değilim" dedi. Paris'in 56 noktasında 5 gündür çöplerin toplanmadığı belirtildi. Bu durumun nedeni olarak ise işçilere kötü muamele gösterildi. Muhalefet lideri Marine Le Pen'den "İsyan eden Parislilere bravo! Güzel başkentimizin Hidalgo ekibi tarafından alçaltılması, hiçbir Fransız'ı kayıtsız bırakamazdı, bırakmadı" dedi.