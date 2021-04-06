ABD İLİŞKİLERİ

Bizim stratejik ortağımız. İlişkilerimizin 3- 4 değişik boyutu var, bunların normalleşmesini istiyoruz. ABD Savunma Bakanı Austin ile bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı geçti. Eski tanışıklığımız var. Tecrübeli ve saygınlığı olan bir isim. Bu dönemde kurallar çerçevesinde geçmişimize uygun olarak sorunları çözecek şekilde çalışabileceğimizi değerlendiriyoruz. Diyalog ve diplomasi ile birçok sorunun çözülebileceğine inanıyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yapıcı ve verimli hale gelmesi sadece iki ülke için değil, hem bölge hem dünya barışı için de katkı sağlayacaktır. ABD ile aramızda S-400 ve F-35'ten daha önemli olan sorun PKK/YPG ayrımı. Siz YPG'yi yani PKK'nın Suriye kuzeyindeki kolunu terörist kabul etmezseniz ciddi bir problem var demektir. Bunlara yapılan yardımların kesilmesini, bunun dostluk müttefiklikle alakası olmadığını da söyledik, söylüyoruz. Diğer yandan bunun kadar ciddi bir sorun da ABD'nin FETÖ'nün yaşadığı ve yeşerdiği bir yaşam alanı olmasına müsaade edilmemesi. Bunu söyledik, söylüyoruz.

S-400 sistemi bir tercih değil zorunluluk. Ülkemiz ciddi bir hava ve füze tehdidi altında. Özellikle 2011'de Suriye'deki gelişmelerin ardından hava savunma ihtiyacı aciliyet kazandı ve hava ve füze savunma sistemi alımı için çalışmalar hızlandırıldı. Patriot ve Samp-T konusunda çalışmalar da sürdürüldü. En başından beri "Biz pazar değil ortağız" anlayışıyla tedarik istedik. Sadece satın almak değil yatırım, teknoloji transferi, ortak geliştirme üzerinde durduk. Maliyet ve teslim süresi dahil bir sürü faktör var. Bize en yakın olan Patriot ve Samp-T iken gelmediler, Ruslar bu kriterlere evet dedi. Burada yanlış olan ne var? Bizim hiçbir art niyetimiz, gizli ajandamız yok. Bunu herkes biliyor. F 35 için de durum bu. Türkiye ve ABD'nin ülkelerimiz, NATO ve bölge için yapacağı bir sürü iş var. Gelin bunları bir S400'e feda etmeyin, görüşelim, konuşalım diyoruz.

S-400 bir savunma silahı. Türkiye'ye herhangi bir taarruz niyeti olmayan için zararı olmayan bir sistem. Kendimizi savunmak için aldık.

ERMENİ MESELESİ

1919'da yayımlanan General Harbord Raporu benim doktora konum. Bu rapor ABD Milli Arşivi'nde var. Eylül 1919'da ABD Avrupa Seferi Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral James G. Harbord, sivil ve asker uzmanlardan oluşan 47 kişilik bir heyetle Anadolu, Kafkasya ve Erivan'ı 58 gün gezerek 1603 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Bu raporda Türklerle Ermenilerin 500 yıldır birlikte yaşadığı, biz karışmazsak 500 yıl daha bir arada sorunsuz şekilde yaşarlar değerlendirmesine yer veriliyor. Hatta gördük ki kiliseden çok camii yıkılmış deniliyor.

RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİ

Barışçıl şekilde diyalogla iki ülke arasındaki sorunların çözümünden yanayız. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade etti. Kırım Tatar Türklerinin daima yanındayız. Karadeniz'deki sorunların "Bölgesel Sahiplik İlkesi" kapsamında kıyıdaş devletler arasında çözülmesi lazım. Bu ilkeye uygun davranılması gerekmektedir. Şu anda buradaki statüko çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Krize sebebiyet vermeden Rusya ve diğer Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle dengeyi korumaya çalışıyoruz. Her problem çıktığında savaş, sıcak durum olmamalı. Diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözülmesi lazım.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına vurgu yaptı.

Bu açıklama için çalıştık, kelimeleri özenle seçtik. Türk Silahlı Kuvvetleri cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar. Bunun ne manası var? Bu problemli bir durumdur. Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde, gücümüzdeyiz.

HARP OKULLARIN YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR

1975'te harp okulu yönetmeliği çıkıyor. Ondan 1979'da ve 2001' de çıkıyor. Bunların hepsi birbirinde farklı. Fakat o gözle bakılmadığı için kimse bir şey demiyor. Bunlar Resmi Gazete'de var. Bir öncekine bakarak, '…tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması'. Giriş şartı bu. Bu kime hitap ediyor biliyor musunuz? Öğrenci alımındaki komisyonda görevli albaya. Bu yönergeye göre öğrenci al diyoruz. Peki biz ne yaptık? Tamamen, pratik, o albayın işini kolaylaştıracak olanı yaptık. Diyoruz, '….terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatlı olmak'. Bitmedi, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak'. Yani MİT'te, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratında aleyhinde bir şey olmayacak. Bundan daha somut, modern bir şey olabilir mi? Eski yönetmelikte söz edilen irtica, siyasi, yıkıcı, bölücü kavramları muğlak. Çünkü neyin siyasi, yıkıcı, bölücü olduğuna kim karar verecek? Mesele bu. 'Ben albay olarak karışmam, yorum yapmam' diyor, bunu getirdik şimdi. Mahkeme kararı var mı? Var. MİT ne diyor, Emniyet ne diyor. Hayır diyor. Tamam, benim işim bitti. Bu kadar modern, çağdaş, pratik bir çözüme yönelik bile aldılar başını gittiler.