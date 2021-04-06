104 emekli amiralin yazdığı darbe imalı bildiriye tepkiler sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bedeli neyse ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
Akar, "Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar?" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın ve bir grup gazeteci ile Ankara'da bir araya geldi. Gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar veren Akar, terörle mücadele, Suriye meselesi, Yunanistan, ABD ile yeni dönem, ve Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
İşte Akar'ın o değerlendirmelerinden öne çıkanlar...
Karada, denizde ve havada egemenlik ve bağımsızlığımız, hak alaka ve menfaatlerimizin korunması ve kollanması ile 84 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması için etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya olan ihtiyaç çok açık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizde ve yurt dışında NATO dahil seçkin bir yeri var. Bunun her geçen gün daha iyiye gitmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde önümüz açıldı ve yerlilik-millik oranımız yüzde 70'lere geldi. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkında ve bilincindeyiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ilgi ve etki sahası genişledi. Dünya bizim ilgi alanımız haline geldi. İlgi alanımızın artmasıyla görev ve sorumluluğumuz da arttı.
TERÖRLE MÜCADELE
Bütün istihbarat raporları şunu gösteriyor; teröristler Mehmetçiğin nefesini daima enselerinde hissediyorlar. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bu sonuna kadar devam edecek. Taarruzi bir anlayış ve artan bir şiddetle operasyonlarımız devam edecek. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Böylece uzun yıllardan beri devam eden terör belasından asil milletimizi kurtaracak ve güvenliği sağlayacağız. Örneğin bir aile buradan arabayla çıkacak, Diyarbakır'a, Şırnak'a, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, Mardin'e gidecek. Orada dolaşacak, dağlarda yürüyüş yapacak ve bunun için ekstra bir güvenlik önlemi alınmayacak. İşte bu terörün bittiği anlamına gelir. Bizim için varılması gereken nokta bu. Dışarıdan bunların yolu kesildikçe, imkanları azaldıkça doğal olarak içerideki etkileri de azalacak.
TSK terörle mücadelesine yaz-kış demeden hiç temposunu bozmadan devam etti. İçeride ve dışarıda şartlara bakmaksızın teröristlerin peşinden, etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yaptık yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 1 Ocak'tan itibaren 723 terörist Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi.
Irak'ın toprak, siyasi bütünlüğüne, anayasal düzenine saygılı olduğumuz konusunda samimiyiz. Komşumuzun barış ve istikrar içinde olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da Bağdat ve Erbil'e 40 yıldır devam eden ve binlerce şehit verdiğimiz bu terör belasını bitirmeye kararlı olduğumuzu ilettik.
(Sincar ve Mahmur'daki terörist varlığı): Yaptığımız görüşmelerde buraları yakından takip ettiğimizi, oradaki terörist faaliyetleri bildiğimizi, Bağdat'ın bu konuda gerekli tedbirleri almasını beklediğimizi ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduğumuzu kendilerine bildirdik. Oradaki teröristlerin temizlenmesi işinin Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğüne uygun şekilde çözülmesinden yanayız. Ama diğer taraftan da vatandaşlarımızı ve sınırımızı korumak bizim asli görevimiz. Terör nerede olursa olsun bitecek.